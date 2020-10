Germania, a Monaco di Baviera porte chiuse fino al 25 ottobre (Di venerdì 9 ottobre 2020) A Monaco di Baviera il crescente numero di infezioni da coronaviurs ha portato le autorità cittadine a una drastica decisione: le partite di calcio rimarranno a porte chiuse almeno fino al 25 ottobre a causa di un numero crescente di infezioni da coronavirus. Come diretta conseguenza il Bayern Monaco non sarà in grado Ciò di accogliere i tifosi all’Allianz Arena almeno fino alla partita del 21 ottobre contro il Werder Brema. Il Bayern tuttavia non è l’unica squadra cittadina: anche il Monaco 1860 e il Monaco di Baviera Tuerkguecue giocheranno senza pubblico. Secondo il Robert Koch Institute, il tasso di incidenza di sette giorni è aumentato ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Adiil crescente numero di infezioni da coronaviurs ha portato le autorità cittadine a una drastica decisione: le partite di calcio rimarranno aalmenoal 25a causa di un numero crescente di infezioni da coronavirus. Come diretta conseguenza il Bayernnon sarà in grado Ciò di accogliere i tifosi all’Allianz Arena almenoalla partita del 21contro il Werder Brema. Il Bayern tuttavia non è l’unica squadra cittadina: anche il1860 e ildiTuerkguecue giocheranno senza pubblico. Secondo il Robert Koch Institute, il tasso di incidenza di sette giorni è aumentato ...

