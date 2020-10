FIFA 20 diventa virale per la modalità Volta Football che contiene il particolare bug dei ' portieri giganti'

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 9 ottobre 2020)21 è ora disponibile per tutti i giocatori ed ha apportato diverse modifiche allo stile di gioco rispetto al suo predecessore,20. Ma una piccola correzione che probabilmente i giocatori non noteranno è stata fatta nellache ora non ha più i "".È un problema che fa parte di20 sin da quando è uscito alla fine del 2019, ma è sempre stato lontano dai riflettori perché questa; non è tra le più famose.20 ha lanciato appunto lain cui è possibile partecipare a partite in 5v5 su piccoli campi. Basta creare un avatar e ...