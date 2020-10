Docente positiva al Covid-19: chiusa la scuola dell’infanzia Capodimonte (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Caso di Covid-19 presso la scuola dell’Infanzia Capodimonte. Una Docente è risultata positiva al tampone, ragione per cui le lezioni – regolarmente iniziate questa mattina – sono state sospese. Non appena arrivata la notizia del contagio con comunicazione ufficiale da parte dell‘Asl, le attività didattiche sono state sospese e gli studenti sono tornati a casa, così come il personale. La scuola è stata chiusa, in queste ore sarà effettuata la sanificazione degli ambienti. L'articolo Docente positiva al Covid-19: chiusa la scuola dell’infanzia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Caso di-19 presso ladell’Infanzia. Unaè risultataal tampone, ragione per cui le lezioni – regolarmente iniziate questa mattina – sono state sospese. Non appena arrivata la notizia del contagio con comunicazione ufficiale da parte dell‘Asl, le attività didattiche sono state sospese e gli studenti sono tornati a casa, così come il personale. Laè stata, in queste ore sarà effettuata la sanificazione degli ambienti. L'articoloal-19:ladell’infanzia ...

