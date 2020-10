Dialogo tra Montalbano e Catarella sui pdf (Di venerdì 9 ottobre 2020) Eri trasuta in Cummissariata con la nivi nella sacca pirchia era tarda e tiniva da fari na tinchitia di cuse. Ma con la cuda dell’oculi haviva ittata na taliata virso il gabbiotta di Catarelli e chella che haviva vista l’aviva facta turnari darrè. Il tilifuna sunava a tinchite ma Catarelli che stavia cu le cuffia e la maschirina – pariva n’astronaute; nuta del Muntilbano – tiniva la su di cape nel computerri. A Muntilbano ci venni na granni raggia: “Catarè. che minchia vaia facinna?”. A Catarelli partette la maschirina e si scuffiai mantinenti: pariva nu pupa… “Dutturi, dutturi, ma pirchia faci lu patia: mi fici scantari?”. Muntilbano: “Catarè, tu faci il tilifunista: e ti mitta l’amature tecnulugica che mi paria n’infermiera nelle rianarmationa”. C: “Ma ia mi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Eri trasuta in Cummissariata con la nivi nella sacca pirchia era tarda e tiniva da fari na tinchitia di cuse. Ma con la cuda dell’oculi haviva ittata na taliata virso il gabbiotta di Catarelli e chella che haviva vista l’aviva facta turnari darrè. Il tilifuna sunava a tinchite ma Catarelli che stavia cu le cuffia e la maschirina – pariva n’astronaute; nuta del Muntilbano – tiniva la su di cape nel computerri. A Muntilbano ci venni na granni raggia: “Catarè. che minchia vaia facinna?”. A Catarelli partette la maschirina e si scuffiai mantinenti: pariva nu pupa… “Dutturi, dutturi, ma pirchia faci lu patia: mi fici scantari?”. Muntilbano: “Catarè, tu faci il tilifunista: e ti mitta l’amature tecnulugica che mi paria n’infermiera nelle rianarmationa”. C: “Ma ia mi ...

napolista : Dialogo tra #Montalbano e #Catarella sui pdf Catarella avia l’amature tecnulugica che paria n’infermiera nelle ria… - LaLeggivendola : RT @ilTascabile: Tra frammentazione, difficoltà di inquadramento e di dialogo con le realtà sindacali, il settore culturale e creativo in I… - Adele2215 : RT @comein1specchio: In giro è tutto un “cassa integrazione” e “cassa integrazione non arrivata”, anche ieri sul treno dialogo tra due lavo… - comein1specchio : In giro è tutto un “cassa integrazione” e “cassa integrazione non arrivata”, anche ieri sul treno dialogo tra due l… - LauraAluisi : @semioticmonkey con piacere! perche' multimedialita' e contaminazione, nel caso di un atto creativo, non e' mero as… -

Ultime Notizie dalla rete : Dialogo tra "Fiesta" di cinema, dialogo tra Spagna e Italia a Palma di Maiorca Sky Tg24 Covid seconda ondata: perché in Italia finora è andata meglio

In generale, gli esperti hanno riconosciuto una collaborazione – almeno fino ad ora – fruttuosa tra gli scienziati e la politica, che non hanno avuto conflitti significativi e hanno mantenuto un ...

Ultimo weekend con i gazebo arancioni. Radice: “diciamo ancora grazie agli elettori”

Un ultimo fine settimana in piazza tra la gente per il neo-sindaco di Legnano Lorenzo ... i sostenitori della candidatura a sindaco di Lorenzo Radice hanno incontrato e dialogato con la cittadinanza ...

In generale, gli esperti hanno riconosciuto una collaborazione – almeno fino ad ora – fruttuosa tra gli scienziati e la politica, che non hanno avuto conflitti significativi e hanno mantenuto un ...Un ultimo fine settimana in piazza tra la gente per il neo-sindaco di Legnano Lorenzo ... i sostenitori della candidatura a sindaco di Lorenzo Radice hanno incontrato e dialogato con la cittadinanza ...