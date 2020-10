Crespo: «Lautaro ha personalità. Starà molti anni all’Inter» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Hernan Crespo, ex attaccante dell’Inter, ha espresso le proprie considerazioni sul futuro di Lautaro Martinez in nerazzurro Hernan Crespo, ex attaccante dell’Inter, ha espresso le proprie considerazioni sul futuro di Lautaro Martinez in nerazzurro. «Lautaro ha una mentalità e una personalità che gli permetterà di stare all’Inter per molti anni. Ha fatto un salto dal Racing all’Inter praticamente di vita. Ora che fa il titolare, credo che per il suo bene, oltre che per quello del club, sia importante la stabilità. L’Inter e Zanetti non possono non tenere in considerazione questo aspetto. La pressione poi ti fa maturare e crescere ancora. Ora ha la responsabilità di fare anche più ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Hernan, ex attaccante dell’Inter, ha espresso le proprie considerazioni sul futuro diMartinez in nerazzurro Hernan, ex attaccante dell’Inter, ha espresso le proprie considerazioni sul futuro diMartinez in nerazzurro. «ha una mentalità e una personalità che gli permetterà di stare all’Inter per. Ha fatto un salto dal Racing all’Inter praticamente di vita. Ora che fa il titolare, credo che per il suo bene, oltre che per quello del club, sia importante la stabilità. L’Inter e Zanetti non possono non tenere in considerazione questo aspetto. La pressione poi ti fa maturare e crescere ancora. Ora ha la responsabilità di fare anche più ...

