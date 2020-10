Covid Italia: contagi record, in 4 giorni +100% di casi. Boom in Campania (Di venerdì 9 ottobre 2020) Stiamo vivendo la prima vera settimana della seconda ondata in Italia. Almeno questo sembrano indicare i dati degli ultimi giorni. Il nuovo picco registrato ieri con 4458 positivi - dato più alto dal'... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Stiamo vivendo la prima vera settimana della seconda ondata in. Almeno questo sembrano indicare i dati degli ultimi. Il nuovo picco registrato ieri con 4458 positivi - dato più alto dal'...

Agenzia_Ansa : #Covid, salgono ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti… - MinisteroSalute : ?? Covid-19 - La situazione in Italia al 7 ottobre: - luigidimaio : Usiamo le mascherine, rispettiamo le norme anti covid, agiamo sempre con senso civico. E ricordate di scaricare l’a… - ClaudioMeazza : RT @Teresat14547770: gli europarlamentari hanno già mandato in soffitta recovery funds,le trattative sul sul bilancio Ue 2021-2027 e sul pi… - PScotto1972 : RT @luigidimaio: Usiamo le mascherine, rispettiamo le norme anti covid, agiamo sempre con senso civico. E ricordate di scaricare l’app Immu… -