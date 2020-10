Covid-19, Ricciardi preoccupato: “Campania in grandissima difficoltà” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, ha espresso grande preoccupazione ai microfoni di Sky Tg 24 in merito alla situazione dei Covid hospital in Lazio e Campania: “Gli ospedali si stanno di nuovo riempiendo. Le strutture Covid in questo momento in Campania sono quasi piene, mi preoccupano non tanto le terapie intensive di cui si parla, ma le sub-intensive dove ci sono pazienti infettivi che devono essere curati in un certo modo. I posti si stanno già saturando adesso, figuriamoci quando arriverà l’influenza“, ha dichiarato Ricciardi esprimendo pessimismo sulla questione. “Non siamo al collasso, ma in una situazione di grandissima pressione. Quando si abbasseranno le temperature e arriveranno i virus influenzali ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere del ministro della Salute, Walter, ha espresso grande preoccupazione ai microfoni di Sky Tg 24 in merito alla situazione deihospital in Lazio e Campania: “Gli ospedali si stanno di nuovo riempiendo. Le strutturein questo momento in Campania sono quasi piene, mi preoccupano non tanto le terapie intensive di cui si parla, ma le sub-intensive dove ci sono pazienti infettivi che devono essere curati in un certo modo. I posti si stanno già saturando adesso, figuriamoci quando arriverà l’influenza“, ha dichiaratoesprimendo pessimismo sulla questione. “Non siamo al collasso, ma in una situazione dipressione. Quando si abbasseranno le temperature e arriveranno i virus influenzali ...

leggoit : #coronavirus, Ricciardi: «#quarantena a 10 giorni possibile. Alcune Regioni non sono pronte, Covid hospital quasi p… - razorblack66 : RT @Belzebu6663: Ora ci consigliano le #mascherine anche in famiglia... Sembra ieri quando prendevano in giro Fontana e il sig #Ricciardi d… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Covid, #Ricciardi: 'Preparare pronto soccorso, altrimenti ospedali a rischio' - BinaryOptionEU : RT '#Covid, #Ricciardi: 'Preparare pronto soccorso, altrimenti ospedali a rischio' -