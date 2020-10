Cosa seguire al Wired Next Fest di sabato 10 ottobre (Di venerdì 9 ottobre 2020) È un gran finale, quello del Wired Next Fest 2020: il più grande Festival italiano a partecipazione gratuita dedicato all’innovazione si conclude con la giornata più ricca e intensa di tutte. sabato 10 ottobre, in diretta dagli Ibm Studios di Milano a partire dalle 10:00 del mattino, prende il via la seconda delle due giornate con il tema From Digital to a New World, settimo e ultimo evento in calendario per l’edizione di quest’anno. Oltre 35 ospiti – italiani e internazionali – più di 25 eventi, oltre 9 ore di live streaming senza interruzioni, workshop ed exhibit. Come tutte le giornate del Wired Next Fest 2020, anche questo ... Leggi su wired (Di venerdì 9 ottobre 2020) È un gran finale, quello del2020: il più grandeival italiano a partecipazione gratuita dedicato all’innovazione si conclude con la giornata più ricca e intensa di tutte.10, in diretta dagli Ibm Studios di Milano a partire dalle 10:00 del mattino, prende il via la seconda delle due giornate con il tema From Digital to a New World, settimo e ultimo evento in calendario per l’edizione di quest’anno. Oltre 35 ospiti – italiani e internazionali – più di 25 eventi, oltre 9 ore di live streaming senza interruzioni, workshop ed exhibit. Come tutte le giornate del2020, anche questo ...

La ripartenza dopo i mesi del lockdown, il grande processo di trasformazione verso la nuova normalità generato negli ultimi mesi e la vita dopo la pandemia faranno da filo conduttore agli eventi che ...

