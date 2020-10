Contatto dei Negramaro | sfiorarsi è la ricerca dell’amore

Leggi su zon

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Come annunciato dalla stessa band salentina, è fuori, il nuovo singolo dei. Il brano entra oggi, 9 ottobre, in rotazione radiofonica ed anticipa l’omonimo album in uscita il 13 novembreè il nuovo singolo dei, fuori a partire da oggi 9 ottobre 2020. Dopo diversi teaser relativi al testo e all’audio della canzone, finalmente la band salentina svela l’audio e il testo del brano che anticipa il nuovo progetto del 13 novembre.è infatti il naming del disco di inediti che ipresenteranno a metà novembre. Intanto su youtube e sulle principali piattaforme di fruizione digitale è già possibile ascoltare il brano. Si tratta di un brano delicato che rispetta il meglio della ...