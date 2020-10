Calciomercato Juventus, occasione dall’Arsenal: Ozil a gennaio (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Calciomercato della Juventus non si ferma mai. Ovviamente è così anche per tante altre società con l’intenzione di pianificare il proprio futuro, in base alle prospettive di crescita prefissate ed agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Grazie alla scorsa campagna trasferimenti, la Vecchia Signora ha avuto modo di svecchiare la rosa e di ridurre il monte ingaggi di circa 42 milioni di euro. Il club bianconero, stando a queste considerazioni, avrebbe dinanzi a sé un futuro roseo e quindi la dirigenza della Juventus starebbe scrutando l’orizzonte al fine di cogliere eventuali opportunità nella prossima campagna acquisti che dovrebbe aprire i battenti nel mese di gennaio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Pogba rompe il ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ildellanon si ferma mai. Ovviamente è così anche per tante altre società con l’intenzione di pianificare il proprio futuro, in base alle prospettive di crescita prefissate ed agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Grazie alla scorsa campagna trasferimenti, la Vecchia Signora ha avuto modo di svecchiare la rosa e di ridurre il monte ingaggi di circa 42 milioni di euro. Il club bianconero, stando a queste considerazioni, avrebbe dinanzi a sé un futuro roseo e quindi la dirigenza dellastarebbe scrutando l’orizzonte al fine di cogliere eventuali opportunità nella prossima campagna acquisti che dovrebbe aprire i battenti nel mese di. LEGGI ANCHE:, Pogba rompe il ...

DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Nelle ultime ore il #Rennes sta spingendo per #Rugani - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, operazione ai dettagli con il #Lione per #DeSciglio - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus | Il #Rennes ha chiuso per #Rugani - ilcalciofemm : @JuventusFCWomen, #Salvai: 'Fiera di tutta la squadra' #calciofemminile #calciomercato - infoitsport : Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ‘chiama’ il suo erede -