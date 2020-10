Bimbo di due anni investito nel parcheggio condominiale, è gravissimo (Di venerdì 9 ottobre 2020) L'incidente è avvenuto a Pelago (Firenze). Il piccolo è ricoverato al Meyer in prognosi riservata Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 9 ottobre 2020) L'incidente è avvenuto a Pelago (Firenze). Il piccolo è ricoverato al Meyer in prognosi riservata

