Andrea Delogu su Divorzio a Las Vegas, la 'provocazione' ironica: "Nei baci sul set metto la lingua o no?" Andrea Delogu, Francesco Montanari e i baci veri sul set. Nella lunga diretta al FattoQuotidiano.it la conduttrice tv di Stracult e La vita in diretta all'esordio nel cinema con Divorzio alla Las Vegas (dall'8 ottobre nelle sale italiane) ha spiegato ai giornalisti di FQMagazine cosa succede realmente sui set cinematografici durante le scene di baci appassionati. "C'è una sorta di vendetta personale in famiglia – ha ironizzato Delogu riferendosi al marito attore Francesco Montanari – in ogni film che mio marito interpreta gira sempre scene non solo di baci ma anche di sesso. Perché lui fa quei film seri dove la realtà vince".

