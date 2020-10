Al 'Grande Fratello Vip' il faccia a faccia tra Adua e Tommaso Zorzi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip l'umore di Adua è a terra. Prima di iniziare il reality l'attrice aveva confidato a Tommaso Zorzi la presunta omosessualità di Massimiliano. In puntata ha però fatto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nella Casa delVip l'umore diè a terra. Prima di iniziare il reality l'attrice aveva confidato ala presunta omosessualità di Massimiliano. In puntata ha però fatto ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #3ottobre 1925; a Firenze #GiovanniBecciolini viene trucidato dalle camicie nere perché si rifiutò di… - cestlaviemacher : RT @verjxvi: Quando domani al grande fratello i concorrenti della casa sentiranno “FREEZE” e si vedranno la meravigliosa Franceska entrare… - astrelio04 : RT @AleManca_: Cinecittà, Roma, Grande Fratello VIP. Tommaso Zorzi festeggia la sua vittoria e balla perché ha ricevuto solo commenti posit… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello «Grande Fratello», il non sense delle telefonate a casa Vanity Fair Italia La battuta sulle donne di Andrea Zelletta scatena una polemica (VIDEO)

1Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta si lascia sfuggire una battuta sulle donne poco carina e scatena una polemica (VIDEO) Gli scivoloni al Grande Fratello Vip sembrano ormai essere all’ordine del ...

Paolo Brosio andrà al Grande Fratello Vip: “L’incubo Covid è finito”

In un video dall’ospedale Paolo Brosio dice di essere guarito dal coronavirus e che andrà al Grande Fratello Vip, onorando il contratto con Mediaset. Paolo Brosio alla fine entrerà nella casa del ...

1Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta si lascia sfuggire una battuta sulle donne poco carina e scatena una polemica (VIDEO) Gli scivoloni al Grande Fratello Vip sembrano ormai essere all’ordine del ...In un video dall’ospedale Paolo Brosio dice di essere guarito dal coronavirus e che andrà al Grande Fratello Vip, onorando il contratto con Mediaset. Paolo Brosio alla fine entrerà nella casa del ...