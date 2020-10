‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 8/10/20 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Maròòòòòòòòòòòò, ma ragazzi ma seriamente ma voi ricordate, in tempi recenti, qualcosa che possa risultare più tremendamente imbarazzante della dichiarazione d’amore quella Sara ad Armando Incarnato? Mamma mìììì, ma io sono sprofondata nel divano e volevo nascondermi nella tenda delle principesse delle mie figlie, vi giuro. Cioè, già di base mi inquieta che qualcuno che conosce Armando a Uomini e Donne possa poi dichiarargli amore, ma vogliamo parlare di tutto l’insieme di disagio che ha messo in piedi sta tizia? I palloncini colorati (a 40 anni signoreddio), le scritte romantiche, gli occhi lucidi, il ‘Mi sono innamorata di te‘ per uno con cui sei uscita mezza volta e che dopo quella mezza volta ti aveva già friendzonata ... Leggi su isaechia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Maròòòòòòòòòòòò, ma ragazzi ma seriamente ma voi ricordate, in tempi recenti, qualcosa che possa risultare più tremendamente imbarazzante della dichiarazione d’amore quella Sara ad Armando Incarnato? Mamma mìììì, ma io sono sprofondata nel divano e volevo nascondermi nella tenda delle principesse delle mie figlie, vi giuro. Cioè, già di base mi inquieta che qualcuno che conosce Armando a Uomini e Donne possa poi dichiarargli amore, ma vogliamo parlare di tutto l’insieme di disagio che ha messo in piedi sta tizia? I palloncini colorati (a 40 anni signoreddio), le scritte romantiche, gli occhi lucidi, il ‘Mi sono innamorata di te‘ per uno con cui sei uscita mezza volta e che dopo quella mezza volta ti aveva già friendzonata ...

