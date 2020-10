Tenta di salire sul treno senza biglietto | poi si leva la mascherine e aggredisce i controllori | denunciato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Un cittadino italiano di 21 anni è statoa Roma Termini per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della Polfer, su segnalazione del personale ferroviario, hanno rintracciato un uomo che stavando disu un. L’uomo con vari precedenti di polizia, durante il controllo ha assunto un atteggiamento alterato e minacciosondo di divincolarsi per eludere gli accertamenti, togliendosi anche la mascherina di protezione. Per lui è scattata la denuncia e la sanzione per l’inosservanza dell’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi, accessibili al pubblico. su Il Corriere della Città.