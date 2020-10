Pogba | “Rinnovo? Ancora non c’è niente | sono concentrato sul campo”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Paul, intervenuto nella conferenza stampa con la Francia, non si è sbilanciato in vista del futuro. “A tutti piacerebbe giocare nel Real Madrid. Sarebbe sicuramente un sogno, un giorno mi piacerebbe giocarci, ma per adessoun giocatore del Manchester United e amo il mio club. Rinnovo? Se ne è parlato fin troppo, io preferisco concentrarmi sul campo. Non hoparlato con Ed Woodward, per ora non c’è.” Foto: twitter United L'articolo: “Rinnovo?non c’èsul campo” proviene da Alfredo Pedullà.