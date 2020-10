Orlando Bloom e la figlia Daisy Dove | «Assomiglia a me | Katy Perry ma anche a… mia madre!»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 8 ottobre 2020)si sposano sfoglia la gallery La nascita di, venuta al mondo lo scorso 26 agosto, ha sconvolto (in meglio) la vita di mamma, 35 anni, e papà, 43. Dopo l’arrivo in famiglia, i due genitori, ancora in preda all’euforia, non parlano d’altro che della nuova arrivata. Leggi› ...