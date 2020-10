Mrs. America, la recensione: Cate Blanchett e le “donne contro” nella miniserie dell’anno (Di giovedì 8 ottobre 2020) La recensione di Mrs. America, la serie con Cate Blanchett e Rose Byrne: un'appassionante ricostruzione delle campagne per i diritti delle donne negli anni Settanta. La parole di Gloria Steinem, icona per antonomasia della cosiddetta "seconda ondata femminista", pronunciate nell'episodio finale di Mrs. America, potrebbero adattarsi a ciascuna delle protagoniste di questa miniserie TV: tanto alle paladine dei movimenti per i diritti delle donne e delle minoranze, quanto alle loro avversarie, attiviste ultra-conservatrici impegnate a preservare lo status quo. Prima fra tutte Phyllis Schlafly, nemesi del femminismo e delle campagne per i diritti civili: la figura introdotta all'inizio della serie, nonché il punto di partenza della nostra recensione di Mrs. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ladi Mrs., la serie cone Rose Byrne: un'appassionante ricostruzione delle campagne per i diritti delle donne negli anni Settanta. La parole di Gloria Steinem, icona per antonomasia della cosiddetta "seconda ondata femminista", pronunciate nell'episodio finale di Mrs., potrebbero adattarsi a ciascuna delle protagoniste di questaTV: tanto alle paladine dei movimenti per i diritti delle donne e delle minoranze, quanto alle loro avversarie, attiviste ultra-conservatrici impegnate a preservare lo status quo. Prima fra tutte Phyllis Schlafly, nemesi del femminismo e delle campagne per i diritti civili: la figura introdotta all'inizio della serie, nonché il punto di partenza della nostradi Mrs. ...

