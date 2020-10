Johnny Depp: "Dopo aver visto Jack Sparrow, i produttori Disney mi hanno chiesto 'Sei ubriaco?'" (Di giovedì 8 ottobre 2020) Johnny Depp ricorda le reazioni raccapricciate dei produttori Disney di fronte al suo Jack Sparrow e le telefonate in cui gli chiedevano se per caso non fosse ubriaco. Johnny Depp ricorda la reazione dei produttori della saga Disney Pirati dei Caraibi di fronte alla sua interpretazione di Jack Sparrow. A quanto pare, il team gli avrebbe chiesto se il personaggio o addirittura lui fosse ubriachi. Agli occhi dei produttori Disney la prima impressione di fronte all'interpretazione di Jack Sparrow ideata da Johnny Depp non è stata delle migliori. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 ottobre 2020)ricorda le reazioni raccapricciate deidi fronte al suoe le telefonate in cui gli chiedevano se per caso non fossericorda la reazione deidella sagaPirati dei Caraibi di fronte alla sua interpretazione di. A quanto pare, il team gli avrebbese il personaggio o addirittura lui fosse ubriachi. Agli occhi deila prima impressione di fronte all'interpretazione diideata danon è stata delle migliori. ...

Nicoletta_G96 : RT @Nicoletta_G96: Al Pacino & Johnny Depp in ''Donnie Brasco'' (1997) ?? - cremaalcaffe : Ah comunque ho sognato che incontravamo Johnny Depp ed eravamo in fila non mi ricordo dove per fare la foto con lui… - ale_baruffaldi : (però minchia c'è pure Johnny Depp) - agenteWard_ : @UlalaDanielShar come no? sei praticamente il Johnny Depp della nuova generazione - MandarinaCinese : @tizianaceccomar @Mary96231807 Anche Johnny Depp è venuto alla chitichella.... -

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Depp Il ritorno di Johnny Depp: «Serve coraggio per mettere a nudo i traumi» Vanity Fair Italia Minamata, l'intenso trailer del film con Johnny Depp

Racconta la storia vera dell'ex fotografo di guerra W. Eugene Smith, che contribuì a scoperchiare un caso di inquinamento industriale ...

Uomini Belli. Matt Damon compie 50 anni: il successo inamovibile dell’everyday man

Matt Damon compie 50 anni. L'attore per sempre incarnazione dell'agente della Cia Jason Bourne ha girato 85 film, ne sbaglia pochi ed è fedelissimo.

Racconta la storia vera dell'ex fotografo di guerra W. Eugene Smith, che contribuì a scoperchiare un caso di inquinamento industriale ...Matt Damon compie 50 anni. L'attore per sempre incarnazione dell'agente della Cia Jason Bourne ha girato 85 film, ne sbaglia pochi ed è fedelissimo.