In Italia è calato il numero degli immigrati, lo dice la Caritas (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - Sorpresa migranti: diminuiscono, rovesciando un trend di alcuni decenni. Lo si legge nel 29mo Rapporto Immigrazione 2020 di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, intitolato "Conoscere per comprendere". Un volume che fotografa i vari aspetti della vita di 5.306.548 persone che risiedono da tempo in Italia, l'8,8% della popolazione. Romania, Marocco, Albania, Cina, Ucraina e India sono i primi Paesi di provenienza. Meno nascite e acquisizioni di cittadinanza. Dal 2018 al 2019 vi sono stati appena 47 mila residenti e 2.500 titolari di permesso di soggiorno in più, insieme ad un calo delle nascite di figli di immigrati, da 67.933 nel 2017 a 62.944 nel 2019. Scendono anche le acquisizioni di cittadinanza, da 146 mila nel 2017 a 127 mila del 2019. Inoltre si conferma la tendenza all'inserimento stabile con ... Leggi su agi (Di giovedì 8 ottobre 2020) AGI - Sorpresa migranti: diminuiscono, rovesciando un trend di alcuni decenni. Lo si legge nel 29mo Rapporto Immigrazione 2020 dina e Fondazione Migrantes, intitolato "Conoscere per comprendere". Un volume che fotografa i vari aspetti della vita di 5.306.548 persone che risiedono da tempo in, l'8,8% della popolazione. Romania, Marocco, Albania, Cina, Ucraina e India sono i primi Paesi di provenienza. Meno nascite e acquisizioni di cittadinanza. Dal 2018 al 2019 vi sono stati appena 47 mila residenti e 2.500 titolari di permesso di soggiorno in più, insieme ad un calo delle nascite di figli di, da 67.933 nel 2017 a 62.944 nel 2019. Scendono anche le acquisizioni di cittadinanza, da 146 mila nel 2017 a 127 mila del 2019. Inoltre si conferma la tendenza all'inserimento stabile con ...

Agenzia_Italia : In Italia è calato il numero degli immigrati, lo dice la Caritas - sulsitodisimone : In Italia è calato il numero degli immigrati, lo dice la Caritas - DVDSCT : @antoniodes85 @WalterCabrini @LucaZark @MariMarifreedom @borghi_claudio @KAYDM49 @italy_exit Non diciamo fesserie.… - DomatiGabriele : @claudio_2022 @TerroneDoc Volevo vedere se questo increscioso episodio fosse successo in Italia, vedi come i, nostr… - crocedelizia1 : RT @RogerHalsted: Una #vergogna che ha fatto il giro del mondo, mentre in #Italia è già calato il #silenzio. Mega-#moschea di #Milano, anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia calato In Italia è calato il numero degli immigrati, lo dice la Caritas AGI - Agenzia Italia METEO – AUTUNNO birichino con sole e clima mite per ora in Italia, MALTEMPO nei prossimi giorni

Una perturbazione di matrice nord-Atlantica attualmente in azione sull’Europa settentrionale tenterà un attacco all’Italia durante il corso del prossimo weekend con piogge, temperature in calo e ...

In Italia è calato il numero degli immigrati, lo dice la Caritas

Lo si legge nel 29mo Rapporto Immigrazione 2020 di Caritas italiana e Fondazione Migrantes ... residenti e 2.500 titolari di permesso di soggiorno in più, insieme ad un calo delle nascite di figli di ...

Una perturbazione di matrice nord-Atlantica attualmente in azione sull’Europa settentrionale tenterà un attacco all’Italia durante il corso del prossimo weekend con piogge, temperature in calo e ...Lo si legge nel 29mo Rapporto Immigrazione 2020 di Caritas italiana e Fondazione Migrantes ... residenti e 2.500 titolari di permesso di soggiorno in più, insieme ad un calo delle nascite di figli di ...