Gravina duro: «Tutti devono applicare rigorosamente il protocollo» (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha fatto chiarezza sul caos che sta avvolgendo la Serie A. La nota stampa Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha diramato una nota stampa provando a fare chiarezza sul caos che sta avvolgendo la Serie A. «Negli ultimi giorni, si sono susseguite una serie di dichiarazioni che alimentano confusione e inutili tensioni. Quello che chiediamo è l’applicazione rigorosa del protocollo in essere da parte di Tutti, perché rappresenta l’unico strumento attuabile in grado di garantirci il prosieguo delle competizioni sportive, così come sono iniziate. La Figc ha condiviso un percorso chiaro con i Ministri Speranza e Spadafora e solo grazie al rapporto di fiducia e collaborazione che si è instaurato potremo fronteggiare tutte le ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Gabriele, presidente della FIGC, ha fatto chiarezza sul caos che sta avvolgendo la Serie A. La nota stampa Gabriele, presidente della FIGC, ha diramato una nota stampa provando a fare chiarezza sul caos che sta avvolgendo la Serie A. «Negli ultimi giorni, si sono susseguite una serie di dichiarazioni che alimentano confusione e inutili tensioni. Quello che chiediamo è l’applicazione rigorosa delin essere da parte di, perché rappresenta l’unico strumento attuabile in grado di garantirci il prosieguo delle competizioni sportive, così come sono iniziate. La Figc ha condiviso un percorso chiaro con i Ministri Speranza e Spadafora e solo grazie al rapporto di fiducia e collaborazione che si è instaurato potremo fronteggiare tutte le ...

Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Catania, dentro le ville confiscate a Zuccaro del clan Santapaola: Per la prima volta si aprono le porte dell'ex regno di… - romi_andrio : RT @RepubblicaTv: Catania, dentro le ville confiscate a Zuccaro del clan Santapaola: Per la prima volta si aprono le porte dell'ex regno di… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Catania, dentro le ville confiscate a Zuccaro del clan Santapaola: Per la prima volta si aprono le porte dell'ex regno di… - RepubblicaTv : Catania, dentro le ville confiscate a Zuccaro del clan Santapaola: Per la prima volta si aprono le porte dell'ex re… - Giusepp41094293 : @Viglianesi_S Credo che il giudice sportivo non possa non dare lo 0-3: l'altra squadra non s'è presentata! Sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina duro Gravina duro: «Tutti devono applicare rigorosamente il protocollo» Calcio News 24 Gravina duro: «Tutti devono applicare rigorosamente il protocollo»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha diramato una nota stampa provando a fare chiarezza sul caos che sta avvolgendo la Serie A. «Negli ultimi giorni, si sono susseguite una serie di ...

Il pasticcio Juve-Napoli

LO SCENARIOROMA Il campionato va avanti, il protocollo non sarà modificato (almeno per ora). Ma tutti dovranno rispettarlo alla lettera. Tradotto ogni volta che ci sarà un positivo ...

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha diramato una nota stampa provando a fare chiarezza sul caos che sta avvolgendo la Serie A. «Negli ultimi giorni, si sono susseguite una serie di ...LO SCENARIOROMA Il campionato va avanti, il protocollo non sarà modificato (almeno per ora). Ma tutti dovranno rispettarlo alla lettera. Tradotto ogni volta che ci sarà un positivo ...