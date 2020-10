Grande Fratello Vip, i fan spagnoli hanno un nuovo preferito: ecco di chi si tratta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Che questa edizione de il Grande Fratello Vip stia molto a cuore agli spagnoli non è cosa nuova. Quello che c’è di nuovo però è la notizia secondo cui questi ultimi abbiano ora un nuovo preferito da salvare al televoto. Il fortunato è Massimiliano Morra, personaggio discusso e finto ex fidanzato della loro beniamina Adua Del Vesco. I due attori, protagonisti di alcune serie tv di successo, hanno conquistato il cuore del popolo spagnolo tanto da garantirsi un vero e proprio fandom. I fan iberici, dopo aver salvato dall’eliminazione Adua Del Vesco condannando all’eliminazione Franceska Pepe, sono tornati alla carica. Massimiliano è in nomination con Myriam Catania e Maria Teresa Ruta e gli ... Leggi su trendit (Di giovedì 8 ottobre 2020) Che questa edizione de ilVip stia molto a cuore aglinon è cosa nuova. Quello che c’è diperò è la notizia secondo cui questi ultimi abbiano ora unda salvare al televoto. Il fortunato è Massimiliano Morra, personaggio discusso e finto ex fidanzato della loro beniamina Adua Del Vesco. I due attori, protagonisti di alcune serie tv di successo,conquistato il cuore del popolo spagnolo tanto da garantirsi un vero e proprio fandom. I fan iberici, dopo aver salvato dall’eliminazione Adua Del Vesco condannando all’eliminazione Franceska Pepe, sono tornati alla carica. Massimiliano è in nomination con Myriam Catania e Maria Teresa Ruta e gli ...

