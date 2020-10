GF Vip | la Gregoraci e Petrelli più vicini | poi ‘allunga’ la mano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Continua a tenere banco e a incuriosire il pubblico, il rapporto tra Elisabettae Pierpaoloal GF Vip: dopo l’abbraccio, il gesto inaspettato Elisabettae Pierpaolo(fonte foto: Instagram, @grandefratellotv)L’edizione 2020 del GF Vip, il noto reality show condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini insieme a Pupo ed Antonella Elia, continua a sorprendere e a far parlare di sé: luci accese sul rapporto tra Elisabettae Pierpaolo, dopo le recenti novità di cui tanto si è discusso. Un vero e proprio successo, quello della trasmissione tanto nota, a giudicare dagli ascolti ma soprattutto da quanto e come si parli delle vicende che stanno accadendo all’interno della casa più ...

Tensione nella casa del Grande Fratello Vip, il regno di Alfonso Signorini ... In particolare non è piaciuto ad Elisabetta Gregoraci, che ha sbottato: "Non fatelo mai più. Smettete di bisbigliarvi ...Continuano le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip. Nel pomeriggio ... Si sfoga in camera da letto con Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi. L'influencer spinge il ...