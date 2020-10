Fedez dal cuore d’oro, il grande gesto del marito di Chiara Ferragni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Splendido gesto del rapper Fedez, che ha trasformato un momento di tristezza di una persona in uno di entusiasmo straordinario. Una fan dell’artista ha chiesto aiuto sui social network, affinché qualcuno le potesse donare alcune somme di denaro per permettere al suo cane Leo di sottoporsi ad un intervento chirurgico d’urgenza. Non avendo possibilità economiche, ha dunque lanciato il cosiddetto fundraising ed ecco che è arrivata la sorpresa che mai avrebbe immaginato. L’animale a quattro zampe soffre di due ernie bilaterali, che gli creano lo schiacciamento della prostata. Se non effettuerà l’operazione in tempi stringenti, rischierà di avere un blocco intestinale. Il marito di Chiara Ferragni, una volta visto il tweet della giovane, lo ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Splendidodel rapper, che ha trasformato un momento di tristezza di una persona in uno di entusiasmo straordinario. Una fan dell’artista ha chiesto aiuto sui social network, affinché qualcuno le potesse donare alcune somme di denaro per permettere al suo cane Leo di sottoporsi ad un intervento chirurgico d’urgenza. Non avendo possibilità economiche, ha dunque lanciato il cosiddetto fundraising ed ecco che è arrivata la sorpresa che mai avrebbe immaginato. L’animale a quattro zampe soffre di due ernie bilaterali, che gli creano lo schiacciamento della prostata. Se non effettuerà l’operazione in tempi stringenti, rischierà di avere un blocco intestinale. Ildi, una volta visto il tweet della giovane, lo ha ...

