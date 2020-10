(Di giovedì 8 ottobre 2020) Scoppia un vero caos a Torino che vede coinvolta lae in particolare iche hanno violato l'. Ladi Torino ha aperto undenominato “k”, quindi senza indagati e neppure ipotesi di reato a seguito di una regola prevista dai regolamenti anti Covid dopo la positività al virus di due elementi esterni dello staff bianconero. Come riporta Gazzetta.it, a segnalare allal’episodio era stata l’Asl a cui il caso a sua volta era stato segnalato dalla stessa società bianconera. Se non si ravviseranno reati ma soltanto una violazione amministrativa, la vicenda passerà di competenza alla Prefettura. E a quel punto i presunti colpevolisolo una multa di massimo di mille ...

ItaSportPress : Coronavirus, 7 calciatori Juventus violano isolamento e Procura apre fascicolo. Cosa rischiano -… - zazoomblog : Serie A i calciatori positivi al coronavirus - #Serie #calciatori #positivi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Serie A, ecco l'elenco dei calciatori attualmente positivi - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Serie A, ecco l'elenco dei calciatori attualmente positivi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Serie A, ecco l'elenco dei calciatori attualmente positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calciatori

Scoppia un vero caos a Torino che vede coinvolta la Juventus e in particolare i calciatori che hanno violato l’isolamento. La procura di Torino ha aperto un fascicolo denominato “k”, quindi senza ...così come d’altronde avviene per tutte le tipologie di sport praticate a livello amatoriale (calcio e calcetto, pallavolo, basket ecc.). Una riflessione è in corso anche sulla capienza massima sui ...