Contagi in Italia ancora su: 4.458 nuovi casi. 22 le vittime (Di giovedì 8 ottobre 2020) Attualmente positivi: 65.952 • Deceduti: 36.083, +22, +0,06%, • Dimessi/Guariti: 236.363, +1.060, +0,45%, • Ricoverati: 4.283, +164, • di cui in Terapia Intensiva: 358, +21, • Tamponi: 12.219.500, +... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Attualmente positivi: 65.952 • Deceduti: 36.083, +22, +0,06%, • Dimessi/Guariti: 236.363, +1.060, +0,45%, • Ricoverati: 4.283, +164, • di cui in Terapia Intensiva: 358, +21, • Tamponi: 12.219.500, +...

Balzo dei contagi #Covid in Italia: in un solo giorno +3.678. Le vittime sono 31 - #Covid, salgono ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 4.458 con 22 morti - Per la prima volta dopo mesi, l'Italia supera la quota di tremila casi di covid-19 in un solo giorno.

Ultime Notizie dalla rete : Contagi Italia Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Bambini adottati in attesa dei genitori

Gli enti autorizzati che gestiscono le adozioni internazionali in Italia sono all’incirca 47 che però ... Un’ulteriore preoccupazione emerge dai dati attuali dei contagi, per questo i bambini adottati ...

"Superato l'argine del 3% tra positivi e tamponi, ecco cosa vuol dire"

In Italia si è rotto quello che gli esperti definiscono "l'argine ... E il superamento di questo valore spiega l'impennata dei casi che si è verificata prima ieri e poi oggi, che i contagi hanno ...

