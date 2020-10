Alba dorata è gruppo criminale: condannati decine di estremisti destra (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il tribunale di Atene ha stabilito ieri che il partito di estrema destra Alba dorata ha agito come un’organizzazione criminale. Sette leader del movimento, nato negli anni ’80 come gruppo neonazista e terza forza politica in Parlamento nella lunga crisi finanziaria greca, sono stati riconosciuti colpevoli di aver guidato l’organizzazione e ordinato brutali attacchi verso migranti e attivisti, altri di aver partecipato. La sentenza è stata accolta dall’applauso spontaneo dei 20mila manifestanti antifascisti attorno al tribunale, pesantemente controllato da 2mila poliziotti. Il verdetto era attesissimo, dopo il lungo processo carico di peso politico, descritto come il più grande nei confronti di un gruppo nazista dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il tribunale di Atene ha stabilito ieri che il partito di estremaha agito come un’organizzazione. Sette leader del movimento, nato negli anni ’80 comeneonazista e terza forza politica in Parlamento nella lunga crisi finanziaria greca, sono stati riconosciuti colpevoli di aver guidato l’organizzazione e ordinato brutali attacchi verso migranti e attivisti, altri di aver partecipato. La sentenza è stata accolta dall’applauso spontaneo dei 20mila manifestanti antifascisti attorno al tribunale, pesantemente controllato da 2mila poliziotti. Il verdetto era attesissimo, dopo il lungo processo carico di peso politico, descritto come il più grande nei confronti di unnazista dopo ...

