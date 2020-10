‘Temptation Island 8’, Davide Varriale richiede il falò anticipato alla fidanzata Serena Spena: ecco come si è concluso il loro confronto! (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È stata indubbiamente la coppia dell’ottava edizione di Temptation Island che ha fatto maggiormente discutere quella formata da Davide Varriale e Serena Spena: ad essere messo in discussione e ad essere aspramente criticato è stato l’atteggiamento possessivo del giovane campano che sin dai primi giorni ha parlato con grande gelosia della sua fidanzata, lasciandosi andare a confessioni sulla necessità di controllare la sua vita e il suo cervello che non sono state gradite alle persone. ecco perché il loro falò di confronto finale ha decisamente sorpreso il pubblico a casa: a parlare, infatti, è stata perlopiù Serena che ha espresso al fidanzato tutto il suo malcontento, quando ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È stata indubbiamente la coppia dell’ottava edizione di Temptationche ha fatto maggiormente discutere quella formata da: ad essere messo in discussione e ad essere aspramente criticato è stato l’atteggiamento possessivo del giovane campano che sin dai primi giorni ha parlato con grande gelosia della sua, lasciandosi andare a confessioni sulla necessità di controllare la sua vita e il suo cervello che non sono state gradite alle persone.perché ilfalò di confronto finale ha decisamente sorpreso il pubblico a casa: a parlare, infatti, è stata perlopiùche ha espresso al fidanzato tutto il suo malcontento, quando ...

