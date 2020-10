T-Rex “Stan”, lo scheletro del re dei dinosauri batte ogni record: venduto all’asta da Christies per 31,8 milioni di dollari (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Uno scheletro del re dei dinosauri, uno degli esemplari più completi di T-Rex con le sue 188 ossa originali, è stato venduto per la cifra record di 31,8 milioni di dollari (commissioni comprese) da Christies a New York, quasi quadruplicando il precedente prezzo più alto mai raggiunto da fossile all’asta. Lo scheletro del Tyrannosaurus rex, soprannominato “Stan”, che era stimato 6-8 milioni, ieri sera nella sala del Rockefeller Center di Manhattan, è partito da 3 milioni di dollari. Nel giro 20 minuti l’accesa gara al rialzo, con gli acquirenti collegati al telefono tra Londra e New York, ha registrato un’impennata, facendo salire il prezzo alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Unodel re dei, uno degli esemplari più completi di T-Rex con le sue 188 ossa originali, è statoper la cifradi 31,8di(commissioni comprese) daa New York, quasi quadruplicando il precedente prezzo più alto mai raggiunto da fossile all’asta. Lodel Tyrannosaurus rex, soprannominato “Stan”, che era stimato 6-8, ieri sera nella sala del Rockefeller Center di Manhattan, è partito da 3di. Nel giro 20 minuti l’accesa gara al rialzo, con gli acquirenti collegati al telefono tra Londra e New York, ha registrato un’impennata, facendo salire il prezzo alle ...

