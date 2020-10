Si può controllare la pelle d’oca? Ecco cosa hanno scoperto (Di giovedì 8 ottobre 2020) pelle d'oca: qualcosa che si sperimenta in caso di freddo o di una forte emozione. Sembra per certi versi impossibile, ma qualcuno riesce a controllarla. Questo il curioso dato che ha ispirato una ricerca della Northeastern University, un'università privata di Boston, Massachusetts, e pubblicata sulla rivista PeerJ.I ricercatori hanno esaminato 32 persone con un controllo volontario della piloerezione, il nome scientifico della pelle d'oca. hanno scoperto che circa l'80% dei partecipanti allo studio ha descritto la propria esperienza del processo quasi nello stesso modo: si crea una tensione muscolare sulla parte posteriore della testa, sul collo o dietro un orecchio.La pelle d'oca inizia da lì e poi si diffonde, allargandosi sulla schiena e sulle braccia. ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 ottobre 2020)d'oca: qualche si sperimenta in caso di freddo o di una forte emozione. Sembra per certi versi impossibile, ma qualcuno riesce a controllarla. Questo il curioso dato che ha ispirato una ricerca della Northeastern University, un'università privata di Boston, Massachusetts, e pubblicata sulla rivista PeerJ.I ricercatoriesaminato 32 persone con un controllo volontario della piloerezione, il nome scientifico dellad'oca.che circa l'80% dei partecipanti allo studio ha descritto la propria esperienza del processo quasi nello stesso modo: si crea una tensione muscolare sulla parte posteriore della testa, sul collo o dietro un orecchio.Lad'oca inizia da lì e poi si diffonde, allargandosi sulla schiena e sulle braccia. ...

marcodimaio : Ha sicuramente delle limitazioni che devono essere sanate, ma scaricare #Immuni non costa nulla e, se lo facciamo t… - Naidamaril : @DrGregHouse73 Che lo Stato non può entrare nelle case a controllare se abbiamo le mascherine. Per ora. Ma ci stanmo lavorando. - CLAUDE6010 : @intuslegens Tutti numeri inventati, tanto nessuno può controllare la veridicità. L'importante è terrorizzare.... - Spobyllsurvive : Questo e malato . Ovviamente è spaventato non la può controllare #TemptationIsland - robspodium : @ZouhirNabil alla fine non dirò mai a nessuno di non andare in un negozio, non controllo le spese di nessuno, come… -

Ultime Notizie dalla rete : può controllare MotoGP Catalunya 2013: vittoria di Lorenzo davanti a Pedrosa e Marquez, Rossi 4°. Motoblog.it