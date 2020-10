Rubano i dati della carta e fanno incetta di acquisti online, un arresto e due denunce (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Arpino (Ce) – Avrebbero carpito in modo fraudolento i dati di una carta di credito iniziando a fare acquisti su siti di e-commerce, procurando all’ignara vittima, titolare della carta, un danno di oltre duemila euro. E’ quanto scoperto dai carabinieri di Sant’Arpino (Caserta), che hanno arrestato un minorenne e denunciato altre due persone residenti tra i comuni di Casandrino e Grumo Nevano, nel Napoletano. L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli, è partita nel maggio scorso, quando una persona denunciò ai carabinieri l’utilizzo fraudolento della propria carta di credito. I militari hanno così tracciato il percorso della merce acquistata con la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Arpino (Ce) – Avrebbero carpito in modo fraudolento idi unadi credito iniziando a faresu siti di e-commerce, procurando all’ignara vittima, titolare, un danno di oltre duemila euro. E’ quanto scoperto dai carabinieri di Sant’Arpino (Caserta), che hanno arrestato un minorenne e denunciato altre due persone residenti tra i comuni di Casandrino e Grumo Nevano, nel Napoletano. L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli, è partita nel maggio scorso, quando una persona denunciò ai carabinieri l’utilizzo fraudolentopropriadi credito. I militari hanno così tracciato il percorsomerce acquistata con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Rubano dati "Quegli sms che rubano dati e soldi: chi tutela gli utenti?" L'Unione Sarda La Scuola Calcio Valle Telesina trova casa a Puglianello

“Abbiamo voluto accogliere questa storica società – così inizia il sindaco Rubano – e tutto ciò sfruttando anche il fatto che nello staff è presente Mario Zullo, nostro concittadino. Lo abbiamo fatto ...

Maxi truffa tra Parma e Borgotaro: rubano l’identità alle aziende e fanno acquisti per migliaia di euro

Colta sul fatto la “banda familiare” – padre 48enne e figlio minorenne – che aveva organizzato una maxi truffa a danni di alcune aziende di Parma e Borgotaro. I due rubavano i dati delle aziende e, ...

