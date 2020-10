Rihanna si scusa con la comunità musulmana per l’uso di un hadith durante Savage x Fenty (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Rihanna, i beauty look più belli sfoglia la gallery Un errore involontario, una svista. Per aver usato durante la sfilata di moda Savage x Fenty una canzone che includeva versi di una hadith, raccolta di tradizioni e detti del profeta Maometto, Rihanna ha chiesto pubblicamente scusa. Cosa poco gradita alla comunità musulmana che ha subito espresso il proprio malcontento nei confronti della star. Il momento incriminato si può vedere su Amazon ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020), i beauty look più belli sfoglia la gallery Un errore involontario, una svista. Per aver usatola sfilata di modauna canzone che includeva versi di una, raccolta di tradizioni e detti del profeta Maometto,ha chiesto pubblicamente. Cosa poco gradita alla comunitàche ha subito espresso il proprio malcontento nei confronti della star. Il momento incriminato si può vedere su Amazon ...

