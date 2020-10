Pomezia: al via lavori di manutenzione straordinaria su via della Maggiona (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto stradale delle vie di Pomezia e Torvaianica. Da oggi i lavori interesseranno via della Maggiona, dove è istituito di un senso alternato di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione di Via Campobello e la rampa di immissione alla S.S.148 Pontina, direzione Roma. “Stiamo realizzando una serie di interventi – ha spiegato l’Assessore Federica Castagnacci – di rifacimento delle strade del territorio che necessitano di manutenzione con più urgenza. Al momento i lavori interesseranno via della Maggiona, dall’incrocio con via Campobello fino allo svincolo con la Pontina. Dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Proseguono idiper il rifacimento del manto stradale delle vie die Torvaianica. Da oggi iinteresseranno via, dove è istituito di un senso alternato di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione di Via Campobello e la rampa di immissione alla S.S.148 Pontina, direzione Roma. “Stiamo realizzando una serie di interventi – ha spiegato l’Assessore Federica Castagnacci – di rifacimento delle strade del territorio che necessitano dicon più urgenza. Al momento iinteresseranno via, dall’incrocio con via Campobello fino allo svincolo con la Pontina. Dopo ...

La mattina di martedì 7 ottobre quattro persone sono rimaste ferite nel Comune di Ardea, in provincia di Roma, a seguito di uno scontro frontale tra due auto all'incrocio tra via Pontina Vecchia ...

Giornata in clinica per Giulia De Lellis. Un day hospital per la 24enne di Pomezia, che ha deciso di sottoporsi ad un check up completo. L'ex fidanzata di Andrea Damante non ha mai nascosto la sua ipo ...

