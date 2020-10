"Occhio con la manina", il commento hot fa arrossire anche Wanda Nara - (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Novella Toloni L'ultimo post pubblicato dalla moglie di Mauro Icardi sulla sua pagina Instagram ha attirato l'attenzione dei fan, ma a farla "vergognare" ci ha pensato il suo hait stylist di fiducia con un commento piccante Di norma è Wanda Nara a infiammare i social network con le sue foto seducenti e ammiccanti. Ma questa volta a farla arrossire ci ha pensato qualcun altro e non si tratta del solito hater. Lo scatto Instagram - che la immortala insieme al marito Mauro Icardi a Madrid - ha catturato l'attenzione di migliaia di fan. Ma a uno in particolare, neanche troppo sconosciuto, non è sfuggito un dettaglio e il suo commento piccante ha scatenato la reazione divertita del web. Dopo la polemica legata alle vacanze sull'isola di Ibiza, dove Icardi e due dei ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Novella Toloni L'ultimo post pubblicato dalla moglie di Mauro Icardi sulla sua pagina Instagram ha attirato l'attenzione dei fan, ma a farla "vergognare" ci ha pensato il suo hait stylist di fiducia con unpiccante Di norma èa infiammare i social network con le sue foto seducenti e ammiccanti. Ma questa volta a farlaci ha pensato qualcun altro e non si tratta del solito hater. Lo scatto Instagram - che la immortala insieme al marito Mauro Icardi a Madrid - ha catturato l'attenzione di migliaia di fan. Ma a uno in particolare, netroppo sconosciuto, non è sfuggito un dettaglio e il suopiccante ha scatenato la reazione divertita del web. Dopo la polemica legata alle vacanze sull'isola di Ibiza, dove Icardi e due dei ...

borghi_claudio : Ehy (sic!) @Rinaldi_euro vecchio mio, questi ce l'hanno anche con te mi sa... (Ragazzi, prima di suggerire ai part… - borghi_claudio : Siamo a posto, adesso ci sono gli anticorpi SUPERPOTENTI FORZUTI E CON I MUSCOLI. Occhio però quando gli occhi gli… - DiMarzio : Grazie a chi oggi ha avuto un pensiero, a chi ha già comprato il libro, a chi non lo comprerà ma continuerà a segui… - AngeliPaolo : @DAVIDPARENZO @Natizevi David, occhio che con il generale inverno arrivano anche le targhe alterne! ?? - vanessagmn_96 : @cianchiguitar DALLA CINA CON FURORE, PER FAR PARLARE GENTE COME TE. Occhio ai gomiti. -

Ultime Notizie dalla rete : Occhio con Il Pd riparta dal riformismo per incalzare M5S (con un occhio all'Emilia-Romagna). Parla Panarari Formiche.net Covid19: gli occhi porta d’ingresso del virus

Pertanto, “le mascherine, anche correttamente applicate, laddove gli occhi siano esposti all’aria contenente ... al protocollo che prevede l’isolamento se si viene in contatto con persone positive» ...

Come ricominciare a correre dopo un lungo stop

Apro gli occhi pochi secondi e sono già giù dal letto ... Già la corsa è fatica, se fatta con un tocco di fashion è decisamente meglio. Parola di PR. Quando ho comprato il mio primo paio di scarpe da ...

Pertanto, “le mascherine, anche correttamente applicate, laddove gli occhi siano esposti all’aria contenente ... al protocollo che prevede l’isolamento se si viene in contatto con persone positive» ...Apro gli occhi pochi secondi e sono già giù dal letto ... Già la corsa è fatica, se fatta con un tocco di fashion è decisamente meglio. Parola di PR. Quando ho comprato il mio primo paio di scarpe da ...