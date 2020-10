Nuovo Dpcm: quando entra in vigore e cosa prevede (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Doveva essere oggi il giorno del Nuovo Dpcm, è slittato di qualche ora a causa dell’assenza della maggioranza alla Camera nel pomeriggio di ieri. Colpa del Covid e degli isolamenti fiduciari fanno sapere dal PD. Risultato: scranni vuoti e decisione rinviata. È mancato infatti il numero legale per precedere all’ufficialità del Nuovo Dpcm. Il tanto atteso decreto verrà firmato oggi dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, durante il consiglio dei ministri fissato alle 11, che salvo ulteriori colpi di scena darà vita al prolungamento dello stato d’emergenza fino al prossimo 31 gennaio e introdurrà l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla anche all’aperto. L’obbligo in questione entrerà in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Doveva essere oggi il giorno del, è slittato di qualche ora a causa dell’assenza della maggioranza alla Camera nel pomeriggio di ieri. Colpa del Covid e degli isolamenti fiduciari fanno sapere dal PD. Risultato: scranni vuoti e decisione rinviata. È mancato infatti il numero legale per precedere all’ufficialità del. Il tanto atteso decreto verrà firmato oggi dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, durante il consiglio dei ministri fissato alle 11, che salvo ulteriori colpi di scena darà vita al prolungamento dello stato d’emergenza fino al prossimo 31 gennaio e introdurrà l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla anche all’aperto. L’obbligo in questione entrerà in ...

