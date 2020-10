Nuova regola sulle mascherine: obbligo sempre al chiuso, tranne in casa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono state definite nel nuovo decreto Covid varato dal Consiglio dei ministri le regole sull’utilizzo della mascherina. La mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private. L’obbligo al chiuso era previsto per i solo luoghi aperti al pubblico: arriva ora un’ulteriore stretta e l’obbligo scatta ovunque tranne che nella propria abitazione.L’obbligo di indossare la mascherina varrà “in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento” da altre persone. L’obbligo non vale se si è all’aperto in un luogo isolato con persone conviventi. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono state definite nel nuovo decreto Covid varato dal Consiglio dei ministri le regole sull’utilizzo della mascherina. La mascherina è obbligatoria in tutti i luoghi chiusi,le abitazioni private. L’alera previsto per i solo luoghi aperti al pubblico: arriva ora un’ulteriore stretta e l’scatta ovunqueche nella propria abitazione.L’di indossare la mascherina varrà “in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento” da altre persone. L’non vale se si è all’aperto in un luogo isolato con persone conviventi.

