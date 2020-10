Mascherine obbligatorie all'aperto, i dubbi di Bonaccini: 'Si può controllare tutti?' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sulle Mascherine anche all'aperto 'in linea di principio posso essere d'accordo, l'unico problema e' come si fa a controllare tutti quanti'. Parola del presidente dell'Emilia-Romagna e della ... Leggi su cesenatoday (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sulleanche all''in linea di principio posso essere d'accordo, l'unico problema e' come si fa aquanti'. Parola del presidente dell'Emilia-Romagna e della ...

NicolaPorro : ?? Franco Battaglia non legge giornali e non segue #tg. Ma ha le idee chiare sul nuovo #Dpcm e sugli slogan della ma… - Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - repubblica : Mascherine, obbligatorie sempre al chiuso tranne che a casa. Le multe restano invariate: da 400 a mille euro [di LA… - MyHeadIsAJungl1 : ...e quindi,da domani...mascherine OBBLIGATORIE,per tutti...sempre..in ogni luogo..lontani e soprattutto vicini alle persone...#mascherina - SimonuandaMaria : RT @Miti_Vigliero: Per tutti quelli che strillano straparlando di 'dittatura sanitaria' a proposito delle mascherine obbligatorie all'apert… -