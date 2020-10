Martinez Quarta l’originale: alla Fiorentina, la strada era soltanto una (Di giovedì 8 ottobre 2020) Martinez Quarta alla Fiorentina, l’originale. Originale come Chiesa alla Juventus, Bakayoko al Napoli e Callejon alla stessa Viola: su certe notizie meglio stare sul pezzo, arrivare prima, non avere altre distrazioni, concentrarsi solo sul mercato, perché altrimenti poi… Martinez Quarta alla Fiorentina, l’originale è esattamente una sola versione, quella del 30 settembre, quando vi anticipammo che l’operazione sarebbe stata chiusa a 12 milioni, bonus compresi. Da quel momento, quelli che improvvisano hanno cambiato versione tre volte: salta per le modalità di pagamento, salta perché la Fiorentina vuole mandare un medico in Argentina, salta ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 ottobre 2020), l’originale. Originale come ChiesaJuventus, Bakayoko al Napoli e Callejonstessa Viola: su certe notizie meglio stare sul pezzo, arrivare prima, non avere altre distrazioni, concentrarsi solo sul mercato, perché altrimenti poi…, l’originale è esattamente una sola versione, quella del 30 settembre, quando vi anticipammo che l’operazione sarebbe stata chiusa a 12 milioni, bonus compresi. Da quel momento, quelli che improvvisano hanno cambiato versione tre volte: salta per le modalità di pagamento, salta perché lavuole mandare un medico in Argentina, salta ...

