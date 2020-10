Marco Carta: assolto in appello a Milano per furto alla Rinascente (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Marco Carta è stato assolto in appello al tribunale di Milano per il furto alla Rinascente di cui era stato accusato nel maggio 2019. assolto in appello il cantante Marco Carta che nel maggio 2019 venne arrestato all’uscita della Rinascente di Milano per un furto di sei magliette del valore di 1200 euro. La Corte … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 7 ottobre 2020)è statoinal tribunale diper ildi cui era stato accusato nel maggio 2019.inil cantanteche nel maggio 2019 venne arrestato all’uscita delladiper undi sei magliette del valore di 1200 euro. La Corte … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

HuffPostItalia : Marco Carta assolto in appello nel processo per il furto di sei magliette - MediasetTgcom24 : Caso magliette rubate, Marco Carta assolto in appello a Milano #marcocarta - Adnkronos : #MarcoCarta, confermata l'assoluzione in appello - ChiccoseDOC : MARCO CARTA ESULTA DAI SOCIAL, DOPO LA NUOVA ASSOLUZIONE IN APPELLO.. “QUELLA NUVOLA SE NE E’ FINALMENTE ANDATA”… - juliaailui : RT @SardiniaPost: Furto di magliette, Marco Carta assolto. Confermata la sentenza di primo grado -