Leiva: "Lazio, in Champions divertiamoci! Ma senza tifosi sembrano amichevoli"" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA - Il fulcro del gioco, l'anima del centrocampo della Lazio , è Lucas Leiva . Uno dei migliori acquisti firmati da Igli Tare, il brasiliano si è immediatamente calato nella parte del protagonista. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ROMA - Il fulcro del gioco, l'anima del centrocampo della, è Lucas. Uno dei migliori acquisti firmati da Igli Tare, il brasiliano si è immediatamente calato nella parte del protagonista. ...

Solo_La_Lazio : ?? Parla Lucas Leiva ?? 'All'inizio ero spaesato, poi è cambiato tutto' ?? 'Reina può aiutarci tanto in Champions' - sportli26181512 : Leiva: “#Lazio, in Champions divertiamoci! Ma senza tifosi sembrano amichevoli'”: Il centrocampista brasiliano entu… - laziopress : - IoNascoQui : E’ tornato a parlare Lucas Leiva, in una lunga intervista ai microfoni di HalfTime. Il brasiliano ha parlato dei su… - LazionewsEu : #LucasLeiva: '#ChampionsLeague? Dobbiamo divertirci. Mi mancano i cori dei tifosi' #LazioNews #ForzaLazio #Lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Leiva Lazio Leiva: “Lazio, in Champions divertiamoci! Ma senza tifosi sembrano amichevoli"” Corriere dello Sport Akpa Akpro, la sorpresa che sta mettendo in difficoltà Inzaghi

Un passo dopo l’altro con un sogno nel cuore. Akpa Akpro si gode il momento e non si pone limiti. Tre presenze con la maglia della Lazio, subentrando contro Cagliari, Atalanta e Inter.

Lazio, Leiva: “Champions League? Divertiamoci! Che bello ritrovare Reina. Quando arrivai a Roma…”

ROMA – Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di HalfTime. Un talskshow made in USA. Le sue parole sono rinvenibili sull’edizione odierna del Corriere ...

Un passo dopo l’altro con un sogno nel cuore. Akpa Akpro si gode il momento e non si pone limiti. Tre presenze con la maglia della Lazio, subentrando contro Cagliari, Atalanta e Inter.ROMA – Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di HalfTime. Un talskshow made in USA. Le sue parole sono rinvenibili sull’edizione odierna del Corriere ...