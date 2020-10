Latina | nonostante il divieto di avvicinamento continuava a minacciare e molestare la moglie | arrestato 50enne pluripregiudicato

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nel corso del pomeriggio di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile dihannoC.C.,, in esecuzione all’Ordinanza di aggravamento della misura cautelare deldied allontanamento dalla casa familiare, con quella degli arresti domiciliari. Il provvedimento coercitivo è il frutto dell’attività investigativa dei poliziotti della Squadra Mobile, nell’ambito delle sempre più incisive azioni rivolte a tutelare le “fasce deboli”. In particolare lo scorso agosto alera stato imposto ildialla, con allontanamento dalla casa familiare. Il provvedimento era stato adottato dal GIP del ...

LATINA – Ha violato più volte il divieto di avvicinarsi alla ex compagna ed è stato arrestato dalla Squadra Mobile C.C., 50 enne di Latina. Per l’uomo sono scattati gli arresti domiciliari disposti da ...L'uomo ad agosto era stato sottoposto a misure restrittive per i reati di maltrattamento in famiglia e lesioni aggravate ai danni della moglie.