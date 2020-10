La ASL di Benevento unica esclusa dalle premialità Covid: la nota dell’Amet (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo a pubblichiamo la nota dell’Amet, Associazione medici del 118 (sigle sindacali ANAAO-ASSOMED – CIMO – CISL PTA – FASSID-AUPIFP CGIL Medici – FVM – UIL FPL), in merito alle premialità corrisposte alle Asl di ogni provincia campana che mette in risalto il netto divario tra Benevento e le altre Asl regionali: “La ASL di Benevento risulta essere l’unica Azienda tra le regioni della Campania, e probabilmente la sola in Italia, a non premiare gli operatori sanitari direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione da Covid-19. Il riconoscimento economico per il maggior impegno lavorativo profuso durante la pandemia da Covid-19 è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo a pubblichiamo ladell’Amet, Associazione medici del 118 (sigle sindacali ANAAO-ASSOMED – CIMO – CISL PTA – FASSID-AUPIFP CGIL Medici – FVM – UIL FPL), in merito alle premialità corrisposte alle Asl di ogni provincia campana che mette in risalto il netto divario trae le altre Asl regionali: “La ASL dirisulta essere l’Azienda tra le regioni della Campania, e probabilmente la sola in Italia, a non premiare gli operatori sanitari direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione da-19. Il riconoscimento economico per il maggior impegno lavorativo profuso durante la pandemia da-19 è ...

