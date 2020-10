Ingegneri Dogane 2020 | tutti i dettagli del nuovo bando

Leggi su zon

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) E’ stato reso noto ilper il reclutamento dei 160. Vediamo nelo i requisiti e la modalità per candidarsi È stato reso noto ilper il reclutamento dei 160. Tra questi, vengono individuati due profili, ciascuno contraddistinto da un codice: ingegnere e ingegnere/architetto. Ad essere precisi, Agenzia delleha pubblicato due bandi, uno dedicato ai funzionari ed uno agli assistenti. Sono in programma 1.266 assunzioni totali. I due bandi sono i seguenti: concorso pubblico, per esami per 766 funzionari, di terza area, fascia retributiva F1 (8 riservate alla Provincia autonoma di Bolzano) a tempo pieno e indeterminato, di cui 456 da inquadrare nel profilo professionale ...