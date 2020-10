Il Napoli ufficializza le liste Uefa e Serie A: Milik escluso da entrambe, sorpresa Llorente (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Arek Milik escluso dalle liste Uefa e Serie A. L’attaccante polacco, da tempo ai margini del progetto tecnico, non ci sarà mentre saranno arruolabili tutti i nuovi arrivati, compresi Rrahmani e Petagna. Fernando Llorente e Kevin Malcuit fuori dalla lista Uefa ma disponibili per il campionato. Nessuna grossa sorpresa nell’elenco stilato per gli impegni europei dagli azzurri, che per giocare in Europa hanno dovuto snellire la lista da 25 a 23 giocatori (solo Insigne e Contini infatti possono essere inseriti nei 4 posti a disposizione per i giocatori cresciuti nel club). LISTA Serie A Portieri: Ospina, Meret, Contini. Difensori: Ghoulam, Mario Rui, Manolas, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– ArekdalleA. L’attaccante polacco, da tempo ai margini del progetto tecnico, non ci sarà mentre saranno arruolabili tutti i nuovi arrivati, compresi Rrahmani e Petagna. Fernandoe Kevin Malcuit fuori dalla listama disponibili per il campionato. Nessuna grossanell’elenco stilato per gli impegni europei dagli azzurri, che per giocare in Europa hanno dovuto snellire la lista da 25 a 23 giocatori (solo Insigne e Contini infatti possono essere inseriti nei 4 posti a disposizione per i giocatori cresciuti nel club). LISTAA Portieri: Ospina, Meret, Contini. Difensori: Ghoulam, Mario Rui, Manolas, ...

capuanogio : Il #Napoli ufficializza la negatività di tutti i tamponi #Covid19 con due ancora in elaborazione. Un sito (… - DiMarzio : Il #Napoli ufficializza l'arrivo di #Bakayoko - gufettooooo : RT @sscnapoli: ?? | #Bakayoko è un nuovo calciatore azzurro ?? - ilcontemax7 : RT @capuanogio: Il #Napoli ufficializza la negatività di tutti i tamponi #Covid19 con due ancora in elaborazione. Un sito (@napolista) dice… - Juventinodoc78 : RT @capuanogio: Il #Napoli ufficializza la negatività di tutti i tamponi #Covid19 con due ancora in elaborazione. Un sito (@napolista) dice… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ufficializza Il Napoli ufficializza le liste Uefa e Serie A: Milik escluso da entrambe, sorpresa Llorente anteprima24.it Manchester United, Cavani choc: “Dopo il Covid-19 volevo smettere…”

Edinson Cavani ha firmato nelle ultime ore per il suo approdo in Premier League, dove vestirà la maglia del Manchester United. L'ex attaccante di Napoli e ...

CALCIOMERCATO - Le operazioni in B: colpi di Lecce, Chievo e Ascoli

Uno dei colpi di giornata è del Chievo Verona che definisce dal Napoli il fantasista Ciciretti con i clivensi che hanno chiuso anche per Gigliotti dal Crotone. Il Pordenone (che rescinde ...

Edinson Cavani ha firmato nelle ultime ore per il suo approdo in Premier League, dove vestirà la maglia del Manchester United. L'ex attaccante di Napoli e ...Uno dei colpi di giornata è del Chievo Verona che definisce dal Napoli il fantasista Ciciretti con i clivensi che hanno chiuso anche per Gigliotti dal Crotone. Il Pordenone (che rescinde ...