«House of the Dragon» | dall' uscita al cast | tutte le novità

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, che racconterà la storia della famiglia Targaryen, sta per farsi sempre più concreto, a partire daling, ma anche con qualche prima rivelazione e nuovi indizi sulla storia e sui personaggi che lo animeranno. Game of Thrones è finito, Khaleesi è morta, Bran è re e Jon è andato in cerca di una vita migliore'altra parte del mondo, lontano dai fan. HBO ha già chiarito che nessuno tornerà sui propri passi per una nuova stagione, ma questo non significa sia finito il mondo di Game of Thrones. Non appena la serie è finita, HBO ha reso pubblici i suoi piani per produrre 5 sequel e prequel ispirati ai libri di George RR Martin , dopo di che c'è stata un po' di confusione sui nuovi progetti. Ne è stato avviato uno ...