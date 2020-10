Governo | stretta anti-contagi | mascherine all’aperto da subito | DPCM rischia di slittare

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prendere tempo, valutare la curva dele introdurre interventi più restrittivi qualora i numeri nei prossimi giorni non fossero dalla nostra, dopo averne discusso con le Regioni. E, trovare un modo, per farli eventualmente assorbire dai cittadini. Nel nostro Paese, come ha ammesso il Ministro della Salute Speranza che ieri ha riferito in Aula, la situazione è migliore che in altri a noi vicini, ma occhio a pensare di esserne fuori. Sarebbe un errore imperdonabile. La curva deiè sotto controllo, ma in costante – seppur lenta – crescita. Obiettivo continuare a camminare sulla linea rossa della prudenza. Ilstudia il pianoo in vista dei difficili mesi invernali e sarebbe orientato a faril nuovo ...