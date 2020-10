Furto di magliette alla Rinascente, Marco Carta assolto in appello (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il cantante Marco Carta stato assolto nel processo di secondo grado con al centro il Furto di sei magliette del valore di 1200 euro, alla Rinascente di Milano, nel maggio 2019. Lo ha deciso la Corte d ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il cantantestatonel processo di secondo grado con al centro ildi seidel valore di 1200 euro,di Milano, nel maggio 2019. Lo ha deciso la Corte d ...

