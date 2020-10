Elisabetta Gregoraci | la gaffe dalla casa del Gf Vip | “Ecco come sta veramenteMichael Schumacher”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Rivelazioni davvero importanti sono state fatte daall’interno delladel ‘Grande Fratello Vip’. Riguardano le condizioni di salute dell’ex campione della Ferrari, Michael Schumacher, vittima di un gravissimo incidente con gli sci nel 2013. Ci sono state tante ipotesi sull’ex pilota di Formula Uno, ma adesso è stata l’ex moglie di Flavio Briatore a fornire dettagli interessanti. Ha affermato che lui è in grado di comunicare esclusivamente con l’ausilio degli occhi. Ha praticamente un comunicatore oculare che riesce ad attivare battendo l’occhio o, in alternativa, col movimento della pupilla. Non ha la possibilità infatti di esprimersi a parole. Inoltre, la gieffina ha aggiunto che si trova con la moglie Corinna in Spagna e vivono entrambi ...