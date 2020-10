Dove ci obbligano a indossare la mascherina: coronavirus, indiscrezioni da incubo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021, con una delibera, lo stato d'emergenza per il coronavirus. Come si sapeva diventa da subito effettivo l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto, se si è vicini a persone non conviventi. La mascherina - secondo le indiscrezioni che trapelano - sarà obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private, quindi da adesso anche sul posto di lavoro. L'obbligo al chiuso era previsto per i solo luoghi aperti al pubblico: arriva ora un'ulteriore stretta e l'obbligo scatta ovunque tranne che nella propria abitazione. L'obbligo di indossare la mascherina varrà "in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento" da altre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 gennaio 2021, con una delibera, lo stato d'emergenza per il. Come si sapeva diventa da subito effettivo l'obbligo dile mascherine anche all'aperto, se si è vicini a persone non conviventi. La- secondo leche trapelano - sarà obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private, quindi da adesso anche sul posto di lavoro. L'obbligo al chiuso era previsto per i solo luoghi aperti al pubblico: arriva ora un'ulteriore stretta e l'obbligo scatta ovunque tranne che nella propria abitazione. L'obbligo dilavarrà "in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento" da altre ...

Questo non vale, ad esempio, nel Lazio, dove l'obbligo di mascherina è sempre valido. Le singole Regioni possono scegliere di applicare misure più restrittive rispetto al Governo, mentre per allentare ...

