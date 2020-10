Dopo il coming-out, Gabriel Garko beccato con il nuovo compagno: ecco chi è (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gabriel Garko continua a cavalcare l’onda del gossip sulla scia delle indiscrezioni emerse a seguito del suo coming out e tra le pagine di un noto rotocalco figura ora insieme ad una sua presunta nuova fiamma. Ebbene sì, il sex-symbol torinese aveva dichiarato ai microfoni del Gf vip 5 di non trovare più una maschera che gli stesse bene per poi fare ufficialmente coming-out a Verissimo con tanto di dettagli spifferati sul suo nuovo flirt e ora potrebbe non voler nascondere più nulla della sua vita privata. Sul giornale fautore della sua ultima paparazzata, l’attore appare immortalato insieme ad un ragazzo campano, che potrebbe rivelarsi la sua sedicente nuova liaison amorosa. Gabriel Garko è fidanzato? Nel salottino di Verissimo, ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 ottobre 2020)continua a cavalcare l’onda del gossip sulla scia delle indiscrezioni emerse a seguito del suoout e tra le pagine di un noto rotocalco figura ora insieme ad una sua presunta nuova fiamma. Ebbene sì, il sex-symbol torinese aveva dichiarato ai microfoni del Gf vip 5 di non trovare più una maschera che gli stesse bene per poi fare ufficialmente-out a Verissimo con tanto di dettagli spifferati sul suoflirt e ora potrebbe non voler nascondere più nulla della sua vita privata. Sul giornale fautore della sua ultima paparazzata, l’attore appare immortalato insieme ad un ragazzo campano, che potrebbe rivelarsi la sua sedicente nuova liaison amorosa.è fidanzato? Nel salottino di Verissimo, ...

